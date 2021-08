Legende: Nie mehr im Tottenham-Dress? Harry Kane hegt Wechselgelüste. imago images

England: Kane nicht beim Vorbereitungsstart

Tottenham-Stürmer Harry Kane hat am Montag offenbar nicht wie geplant mehrere Tests absolviert, darunter ein Corona-Test. Berichten zufolge berufe sich der 28-Jährige auf ein «gentleman's agreement» mit der Klubführung, wonach er in diesem Sommer den Verein verlassen könne. Die Zeitung The Sun hatte bereits im Juli berichtet, Klub-Boss Daniel Levy hätte Kane trotz Vertrag bis Sommer 2024 die Freigabe erteilt. Bereits seit Monaten ist bekannt, dass der Torschützenkönig der vergangenen Premier-League-Saison den Klub verlassen will. Vor allem Manchester City soll an einer Verpflichtung interessiert sein. Der Klub von Trainer Pep Guardiola soll bereit sein, 160 Millionen Pfund für Kane zu bezahlen. Weitere Interessenten sollen Chelsea und Manchester United sein.

03:11 Video Archiv: Kane mit dem Siegtreffer im EM-Halbfinal Aus Sport-Clip vom 07.07.2021. abspielen

Italien: Chiellini hängt 2 Jahre an

Giorgio Chiellini bleibt Juventus Turin erhalten. Der 36-jährige Verteidiger unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2023. Chiellini spielt seit 2005 ununterbrochen in Turin. Bei der EM im Sommer hatte er als Stammspieler mit Italien den Titel gewonnen.