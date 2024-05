Legende: Hat den besten Notenschnitt aller Goalies Gregor Kobel. imago images/Jan Hübner

Bundesliga: Kobel und Xhaka in Kicker-Elf der Saison

Nati-Goalie Gregor Kobel und Granit Xhaka figurieren in der Bundesliga-Elf der Saison des deutschen Fachmagazins Kicker. BVB-Hüter Kobel kam auf den besten Notenschnitt aller Torhüter. Nati-Captain Xhaka ist einer von 6 Leverkusener in der Elf (neben Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios und Florian Wirtz). Von Bayern München schaffte es einzig Harry Kane (36 Tore) in die Auswahl.

03:17 Video Archiv: Erstmals deutscher Meister: Leverkusen mit ganz neuem Image Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden.

Serie A: US-Investor übernimmt Inter

Italiens Meister Inter Mailand erhält einen neuen Besitzer. Die US-Investmentgesellschaft Oaktree übernimmt den Klub vom chinesischen Konzern Suning, der ein Oaktree-Darlehen in Höhe von fast 400 Mio. Euro nicht fristgerecht zurückzahlen konnte. Inter ist der 7. Serie-A-Klub in amerikanischer Hand.

Champions League: Final 2026 in Budapest

Die Uefa hat den Champions-League-Final 2026 der Männer nach Budapest vergeben. Das Endspiel der Frauen findet in Oslo statt. Die kommenden Europa-League-Finals gehen in Istanbul (2026) und Frankfurt (2027) über die Bühne, die Endspiele in der Conference League in Leipzig (2026) und wiederum Istanbul (2027).