Legende: Das Kapitel Wolfsburg ist zu Ende Niko Kovac muss beim VfL seinen Posten räumen. Keystone/Swen Pförtner

Bundesliga: «Wölfe» entlassen Kovac

Der VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Niko Kovac. Das 1:3 am Samstag zuhause gegen Augsburg war die bekannte Niederlage zu viel. «Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben», schrieben die «Wölfe» in einer Medienmitteilung am Sonntag. Die Equipe mit dem Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Vollerfolg und liegt in der Tabelle nur auf Rang 14. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch 6 Punkte. Der frühere Bayern-Trainer Kovac war 2022 mit hohen Erwartungen nach Wolfsburg gewechselt. In seiner ersten Saison verpasste er mit dem Klub einen Europa-League-Platz durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag gegen den Absteiger Hertha BSC.