Legende: Das hat weh getan Patrik Schick unmittelbar nach dem schmerzhaften Zwischenfall im Spiel gegen Köln. Imago

Deutschland: Zwei Verletzte bei Leverkusen

Bayer Leverkusens Schweizer Trainer Gerardo Seoane muss mehrere Wochen auf seine beiden Offensivspieler Patrik Schick und Karim Bellarabi verzichten. Die beiden Torschützen beim 2:2 am Sonntag gegen den 1. FC Köln zogen sich in jenem Spiel Verletzungen zu. Schick, der in 9 Bundesligaspielen 8 Mal getroffen hat, fällt mit einem Bänderriss im linken Sprunggelenk aus, Bellarabi mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Beide dürften erst nach der kommenden Länderspiel-Pause Mitte November wieder fit sein.

Audio Leverkusen verspielt gegen Köln 2:0-Führung (ARD, Stephan Kaussen) 01:02 min abspielen. Laufzeit 01:02 Minuten.

Deutschland: Frontzeck leitet VfL-Training

Einen Tag nach der Trennung von Chefcoach Mark van Bommel hat beim VfL Wolfsburg dessen Assistent Michael Frontzeck vorübergehend das Training übernommen. Der 57-Jährige leitete am Montagvormittag eine erste Übungseinheit bei den Niedersachsen und wird dies voraussichtlich auch am Dienstag tun. In Wolfsburg steht mit Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi ein Schweizer Trio unter Vertrag.