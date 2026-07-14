Legende: Wird nun auch auf Klubebene ein «Roter Teufel» Der Belgier Youri Tielemans. Imago/Photo News

Premier League: Tielemans von den «Villans» zu den «Red Devils»

Belgiens Nationalteam-Captain Youri Tielemans wechselt innerhalb der Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Das teilten die «Red Devils» am Dienstagabend mit. Der 29-Jährige kommt vom amtierenden Europa-League-Sieger und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2031. Mit Belgien war Tielemans am vergangenen Freitag im WM-Viertelfinal gegen Spanien (1:2) ausgeschieden. Medienberichten zufolge aktiviert United eine Ausstiegsklausel in Höhe von 41 Millionen Euro für Tielemans. Geld, das Aston Villa brauchen kann, sollte es wie vermutet Nati-Stürmer Johan Manzambi verpflichten.

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