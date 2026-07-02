Legende: Kehrt nach der WM nicht zu Nottingham zurück Elliot Anderson. imago images/DeFodi Images

Premier League: Anderson für Rekordsumme zu ManCity

Manchester City hat sich die Dienste von Elliot Anderson gesichert. Der Mittelfeldmann kommt von Nottingham Forest. Gemäss Medienberichten lässt sich City den Transfer 116 Millionen Pfund kosten – so teuer war zuvor noch kein englischer Spieler. Anderson ist derzeit noch an der WM engagiert.

LaLiga: Cazorla hängt die Fussballschuhe an den Nagel

Santi Cazorla, zweifacher Europameister mit Spanien, hat im Alter von 41 Jahren seine Karriere beendet. Seit 2023 lief der Mittelfeldspieler für seinen Heimatklub Oviedo auf, mit welchem er 2025 den Aufstieg in LaLiga schaffte. In der abgelaufenen Saison stieg Oviedo jedoch gleich wieder ab. Seine besten Zeiten erlebte Cazorla bei Villarreal und Arsenal.

Serie A: Romano heuert bei Cagliari an

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Alessandro Romano wechselt innerhalb der italienischen Serie A von der AS Roma zu Cagliari. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird zunächst ausgeliehen. Cagliari ist zur definitiven Übernahme verpflichtet, sobald bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt sind. Romano war zuletzt leihweise bei Spezia in der Serie B engagiert.

Legende: Hofft bei Cagliari auf weitere Einsätze in der Serie A Alessandro Romano. imago images/Gribaudi

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