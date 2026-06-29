Legende: Kehrt nach Manchester zurück Enzo Maresca. IMAGO / Colorsport

Premier League: Maresca neuer City-Trainer

Enzo Maresca tritt bei Manchester City in die grossen Fussstapfen von Pep Guardiola. Der 46-jährige Italiener unterschrieb am Montag bei den «Skyblues» einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2029, wie der Klub aus dem Nordwesten Englands mitteilte. Maresca war bereits in den Saisons 2020/21 und 2022/23 bei Manchester City tätig: Zunächst als Trainer der Nachwuchsakademie, später als Assistent von Guardiola, als die Mannschaft das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup gewann. Anschliessend arbeitete er als Cheftrainer bei Leicester City und Chelsea. Seit Januar dieses Jahres war er ohne Verein.

Chicago angelt sich Lewandowski

Robert Lewandowski wechselt in die MLS zu Chicago Fire. Der polnische Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis zur Saison 2027/28. Voraussetzung sei nun nur noch ein Visum für den Stürmer. Lewandowski ist in Chicago einer der sogenannten Designated Players und darf damit deutlich mehr Geld verdienen als seine Teamkollegen. Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists.