Messi verlässt PSG am Ende der Saison

Legende: Wohin zieht es ihn? Lionel Messi wird Paris Ende Saison verlassen. Keystone/Christophe Petit Tesson

Ligue 1: Messi wird PSG ablösefrei verlassen

Lionel Messi wird den französischen Meister Paris St-Germain nach zwei Jahren am Ende der laufenden Saison ablösefrei verlassen. Dies bestätigte Trainer Christophe Galtier an der Pressekonferenz vor dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Clermont. Wohin es den 35-jährigen argentinischen Weltmeister zieht, ist noch unklar.

01:30 Video PSG-Coach Galtier verteidigt Messi: «Kritik ungerechtfertigt» (frz.) Aus Sport-Clip vom 01.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Süper Lig: Hamsik beendet Karriere

Marek Hamsik hat seinen Rücktritt per Saisonende bekanntgegeben. Der 35-jährige Rekordspieler und -Torschütze der Slowakei spielte seit 2021 in der türkischen Süper Lig bei Trabzonspor. Zuvor war der Mittelfeldspieler lange Zeit Teamstütze bei Napoli. Für den Klub bestritt er zwischen 2007 und 2019 in allen Wettbewerben 520 Spiele.