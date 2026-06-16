Legende: Wird Trainer bei Milan Ruben Amorim. Imago/Mark Pain

Serie A: Neuer Coach für Jashari und Athekame

Die AC Milan hat ihre wochenlange Trainersuche beendet. Wie die «Rossoneri» am Dienstag bekannt gaben, folgt Ruben Amorim auf den im Mai entlassenen Massimiliano Allegri. Dem Vernehmen nach unterschrieb der 41-jährige Portugiese fünf Monate nach seinem Rauswurf bei Manchester United einen Vertrag bis 2028 – mit Option auf ein weiteres Jahr. Bei den Mailändern stehen die Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame unter Vertrag.

Ligue 1: Toppmöller neuer Lens-Trainer

Dino Toppmöller hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte. Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

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