Legende: Wird bestraft Cristiano Ronaldo. Keystone/EPA/STR

Saudi Pro League: Al-Nassr muss auf CR7 verzichten

Nach einer obszönen Geste ist Superstar Cristiano Ronaldo in der Saudi Pro League für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der saudische Fussballverband mit. Der 39-Jährige hatte am Sonntagabend nach dem 3:2-Auswärtssieg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Shabab die Fans gegen sich aufgebracht. Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen den portugiesischen Länderspiel-Rekordtorschützen, wie er sich nach dem Schlusspfiff die linke Hand ans Ohr legt und die rechte mehrfach vor seinem Unterkörper hin- und herbewegt. Die Aktion schien sich gegen Al-Shabab-Anhänger zu richten. Er war offenbar durch «Messi»-Sprechchöre provoziert worden.