Legende: Die Existenz des Klubs steht auf dem Spiel Bordeaux kämpft ums Überleben. imago images/Pond5 Images

Frankreich: Bordeaux wohl nur noch sechstklassig

Der Absturz des sechsfachen französischen Meisters Girondins Bordeaux geht weiter. Wegen millionenschwerer Zahlungslücken ist der Ex-Club von Zinédine Zidane von der vierten bis mindestens in die sechste Liga zwangsversetzt worden. Das entschied die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG. Konkret wurde Girondins erst einmal aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden – vorausgesetzt, der Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht mittlerweile aber sogar die Liquidation des Klubs im Raum. Bordeaux wurde bereits 2024 von der zweiten in die vierte Liga strafversetzt.

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