Legende: Versucht sich in der Premier League Alvaro Arbeloa. imago images/Zuma Press

Premier League: Arbeloa heuert bei Fulham an

Alvaro Arbeloa hat nach seinem Kurzeinsatz als Trainer bei Real Madrid einen Job in der Premier League ergattert. Der 43-Jährige heuert bei Fulham an und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Arbeloa hatte Real nach der Entlassung von Xabi Alonso von Anfang 2026 bis Juni betreut, dabei aber keinen Titel geholt.

Women's Super League: Putellas zu Lionesses

Die 2-fache Ballon-d'Or-Siegerin Alexia Putellas wechselt nach 14 Jahren bei Barcelona zu den London City Lionesses. «Der Ehrgeiz und das unerschütterliche Engagement der Lionesses, sich als unabhängiger reiner Frauenverein weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an», wird die 32-jährige Spanierin zitiert. Die Lionesses stiegen 2025 in die Women's Super League auf und belegten den 6. Platz von 12 Teams.

Bundesliga: Tribüne im Weserstadion eingestürzt

Bei Modernisierungsarbeiten im Bremer Weserstadion stürzte eine Tribüne ein. Wie der Bundesligist mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bei Umbauten in einem Teil des VIP-Bereichs. Es wurde niemand verletzt. Der Einsturz im Oberrang sei durch die Beschädigung einer tragenden Säule verursacht worden.

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