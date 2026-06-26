Legende: Eine von fünf Schweizerinnen beim SCF Julia Stierli. Imago/DeFodi Images

Frauen-Bundesliga: Freiburg wechselt den Coach

Neuer Trainer für die fünf Schweizerinnen Julia Stierli, Alena Bienz, Leela Egli, Amira Arfaoui und Lorena Barth (Tor) beim SC Freiburg: Wie der Bundesligist aus dem Breisgau mitteilte, tritt der 51-jährige Marco Konrad die Nachfolge von Edmond Kapllani an. «Als der Anruf aus Freiburg kam, musste ich gar nicht so lange überlegen», sagte Konrad laut einer Mitteilung des Klubs. Zuletzt arbeitete Konrad bis Winter 2025 als Co-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga.