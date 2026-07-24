Legende: «Habe alles gegeben» Nicolas Otamendi. Keystone/ASHLEY LANDIS

Otamendi beendet seine Karriere im Nationalteam

Vier Tage nach dem verlorenen WM-Final hat Nicolas Otamendi seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Der 38-jährige Innenverteidiger, Weltmeister von 2022, schrieb in den sozialen Medien: «Ich verabschiede mich mit dem guten Gefühl, alles gegeben zu haben.» Otamendi war am Sonntag in East Rutherford beim 0:1 n.V. gegen Spanien kurz vor der Pause ins Spiel gekommen. Der Spieler von River Plate absolvierte 139 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Beim Titelgewinn vor vier Jahren in Katar war Otamendi einer der Schlüsselspieler.

Guardiola sagt Italien ab

Italien hat sich bei der Suche nach einem neuen Nationaltrainer vom Wunschkandidaten Pep Guardiola eine Absage eingehandelt. Guardiola, der mit dem FC Barcelona, Bayern München und Manchester City auf Vereinsebene zahllose Titel sammelte, informierte den nationalen Fussballverband nach übereinstimmenden Medienberichten darüber, dass er für den Posten nicht zur Verfügung stehe. Demnach hat Guardiola gesagt: «Danke, ich fühle mich geehrt. Aber im Moment traue ich mir das nicht zu.»

Kokain: Australischer Nationalspieler bleibt in Kontrolle hängen

Der australische Nationalspieler Cristian Volpato ist bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Sydney positiv auf Kokain getestet worden. Wie die Polizei bekannt gab, sei ein 22-Jähriger zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden. Laut lokalen Medien handelt es sich um Volpato, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada drei Spiele bestritten hatte. Die Behörden zogen Volpatos internationalen Führerschein für sechs Monate ein. Der Mittelfeldspieler ist in der Serie A bei Sassuolo engagiert.