Legende: Verlässt Sevilla Ivan Rakitic. IMAGO / ZUMA Wire

LaLiga: Rakitic zu Al-Shabab

Ivan Rakitic setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort. Der 35-Jährige wechselt von Sevilla zu Al-Shabab, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Rakitic war 2020 zu den Andalusiern zurückgekehrt und verhalf Sevilla im vergangenen Jahr zum 7. Titel in der Europa League. Vor seinem sechsjährigen Engagement bei Barcelona stand der gebürtige Aargauer schon zwischen 2011 und 2014 für Sevilla unter Vertrag. Rakitic, der 2020 aus der kroatischen Nationalmannschaft zurücktrat, verlässt den Klub als Rekord-Ausländer. Insgesamt bestritt er 323 Spiele für den siebenfachen Sieger der Europa League.