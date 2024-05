Legende: Kann vorerst nicht mehr mittun Aurélien Tchouaméni. Photo by Maria de Gracia Jiménez/Eurasia Sport Images

LaLiga: Tchouaméni zur Pause gezwungen

Aurélien Tchouaméni leidet an einem «Ermüdungsbruch im linken Fuss», wie Real Madrid am Donnerstag mitteilte. Der spanische Rekordmeister gab keine genaue Angaben über die Dauer der Absenz des Mittelfeldspielers bekannt. Tchouaméni hatte mit Real am Mittwochabend den Einzug in den Champions-League-Final (1. Juni) gefeiert. Ob er bis dahin wieder fit wird, ist unklar. Wie bei Real ist der 24-Jährige auch in der französischen Nationalmannschaft eine wichtige Stütze. Frankreich trifft an der EM 2024 ab dem 16. Juni der Reihe nach auf Österreich, die Niederlande und Polen.