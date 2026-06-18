Legende: Schliesst sich Real Madrid an Ibrahima Konaté. AP Photo/Michael Probst

LaLiga: Nächster Neuzugang bei Real

Nächster neuer Spieler für Real Madrid: Auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27) schliesst sich dem Starensemble von Trainer-Rückkehrer José Mourinho an. Der französische WM-Teilnehmer kommt von Liverpool ablösefrei in die spanische Hauptstadt und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Zuvor hatte Real nach der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella auch den Transfer des Portugiesen Bernardo Silva bekannt gegeben.

Premier League: Liverpool bedient sich bei Osasuna

Die «Reds» verkündeten am Donnerstag aber auch ihren ersten Neuzugang unter Neo-Trainer Andoni Iraola. Der spanische Stürmer Victor Munoz stösst von Osasuna laut Medienberichten für rund 40 Millionen Euro nach Liverpool. Aktuell befindet sich der 22-Jährige mit Spanien an der WM, kam im Startspiel aber nicht zum Einsatz.

Bundesliga: Leverkusen holt Moreira

Bayer Leverkusen hat für eine kolportierte Ablösesumme von 30 Millionen Euro den Portugiesen Afonso Moreira verpflichtet, Wunschspieler des neuen Trainers Carles Martinez. Der 21-jährige Linksaussen stösst von Olympique Lyon mit einem Fünfjahres-Vertrag zur Werkself.

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