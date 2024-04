Legende: War zuletzt in Dortmund Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Lars Ricken. Imago/Steinbrenner

Bundesliga: Ricken steigt beim BVB auf

Lars Ricken (47) steigt überraschend zum Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund auf. Der Held des Champions-League-Finals von 1997 übernimmt den Posten am 1. Mai und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Das gab der BVB am Montag bekannt. «Ich bin sicher, dass Borussia Dortmund mit den Geschäftsführern Thomas Tress, Carsten Cramer und Lars Ricken auch in Zukunft fachlich erstklassig aufgestellt sein wird», sagte Hans-Joachim Watzke, der Ende 2025 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheiden wird. Sven Mislintat kehrt derweil am 1. Mai als Technischer Direktor mit dem Schwerpunkt Kaderplanung zum BVB zurück. Er soll direkt an Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl berichten.