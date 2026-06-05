Legende: Verlässt Liverpool als Meister Andy Robertson. EPA/ADAM VAUGHAN

Premier League: Robertson zu Tottenham

Tottenham hat die Verpflichtung von Andy Robertson bekanntgegeben. Der schottische Linksverteidiger wechselt nach neun Jahren beim FC Liverpool ablösefrei zu den Spurs, da sein Vertrag ausgelaufen war. Beim 32-Jährigen handle es sich um «einen ausgewiesenen Siegertyp auf höchstem Niveau», sagte Tottenham-Coach Roberto De Zerbi. Mit Liverpool gewann Robertson unter anderem zwei Meistertitel und die Champions League. Diesen Monat führt er Schottland als Captain an die WM.

Serie A: Inter holt Stankovic zurück

Aleksandar Stankovic kehrt zu Inter Mailand zurück. Der serbische Nationalspieler war im Nachwuchs der Lombarden ausgebildet und im letzten Sommer – nach einem Abstecher nach Luzern – an Club Brügge abgegeben worden. Nun zogen die «Nerazzurri» die Rückkaufklausel. Der Sohn von Dejan Stankovic erzielte letzte Saison neun Tore in 55 Partien und wurde belgischer Meister. 2024/25 hatte der 20-Jährige bei Luzern in 38 Super-League-Spielen dreimal getroffen. Sein Vertrag läuft bis 2031.

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