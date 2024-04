Legende: Übernimmt die Führung des spanischen Verbands Pedro Rocha. AP Photo/Paul White

Spanien: Neuer Verbandsboss verkündet

Der krisengeschüttelte spanische Fussballverband RFEF hat Pedro Rocha zum Präsidenten und damit zum Nachfolger des umstrittenen Luis Rubiales ernannt. Die Berufung des 69-Jährigen, gegen den derzeit wegen einer Korruptionsaffäre ermittelt wird, wurde am Freitag offiziell verkündet. Der ehemalige Vizepräsident unter Rubiales hat den Verband bereits seit September 2023 übergangsweise geleitet, nachdem sein damaliger Chef wegen der Kuss-Affäre bei der WM-Siegerehrung der Frauen zurückgetreten war. Im letzten Oktober wurde Rubiales mit einer Drei-Jahres-Sperre belegt.

00:38 Video Archiv: Rubiales nach Kuss-Skandal für 3 Jahre gesperrt Aus Sport-Clip vom 30.10.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Brasilien: Marta tritt aus Nationalteam zurück

Die sechsmalige Weltfussballerin Marta hat ihren Rücktritt aus der brasilianischen Frauen-Equipe für das Ende des Jahres angekündigt. «Dies ist mein letztes Jahr im Nationalteam. Ab 2025 gibt es keine Marta mehr in der Nati», sagte die 38-Jährige CNN Brasil. Die WM-Rekordtorschützin (17 Treffer) will Platz für die nächste Generation machen. In Paris könnte Marta zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen, 2004 und 2008 gewann sie mit Brasilien die Silbermedaille.