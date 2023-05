Legende: Keine Spiele mehr diese Saison Mainz-Captain Silvan Widmer wurde an der Ferse operiert. Imago/Rene Schulz

Deutschland: Saison für Widmer gelaufen

Silvan Widmer wird Mainz 05 in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler, der zuletzt ohnehin wegen einer Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk ausfiel, nutzte die Zwangspause für eine bereits längerfristig geplante Operation an der linken Ferse. Wie Mainz am Dienstag mitteilte, werde durch den vorgezogenen Eingriff, welcher gemäss dem Klub «sehr gut» verlaufen sei, eine schnellere Rückkehr Widmers im Verlauf der Sommervorbereitung angestrebt.

04:07 Video Archiv: Ein Porträt von Silvan Widmer im März 2023 Aus Sport-Clip vom 24.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 7 Sekunden.

Griechenland: Zuber trifft für AEK

Steven Zuber hat AEK Athen zu einer vorzüglichen Ausgangslage im Meisterrennen verholfen. Der Schweizer Internationale erzielte beim 2:1-Auswärtssieg gegen Aris Thessaloniki in der 43. Minute das Siegtor. Weil der andere Titelanwärter Panathinaikos Athen gleichzeitig bei Olympiakos Piräus 0:1 verlor, genügt AEK am Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel zuhause gegen Volos ein Unentschieden, um zum ersten Mal seit 2018 griechischer Meister zu werden.