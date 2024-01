Legende: Wechselt von der Seitenlinie an die Verbandsspitze Andrej Schewtschenko. Keystone/Robert Michael

Nationalteams: Schewtschenko übernimmt Leitung des ukrainischen Verbands

Andrej Schewtschenko wurde zum neuen Präsidenten des ukrainischen Fussball-Verbandes gewählt. Am Sonderkongress des Verbandes stimmten 93 Delegierte ohne Gegenstimme oder Enthaltungen für den 47-jährigen, früheren Starstürmer. Schewtschenko war der einzige Kandidat für den Posten. Sein Vorgänger Andrij Pawelko sitzt seit vergangenem Sommer wegen des Vorwurfs der Unterschlagung in Untersuchungshaft. Schewtschenko ist mit 48 Treffern der ukrainische Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft. Diese trainierte er zwischen 2016 und 2021. Zuletzt wirkte er von November 2021 bis Januar 2022 als Trainer beim Serie-A-Klub FC Genoa.

Premier League: ManCity verpflichtet Echeverri

Manchester City hat sein Starensemble um ein vielversprechendes Talent ergänzt. Der englische Fussball-Meister hat den 18 -jährigen argentinischen Mittelfeldspieler Claudio Echeverri vom Klub River Plate mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Echeverri soll 14,6 Millionen Euro Ablöse kosten und noch bis Januar 2025 in Buenos Aires spielen.