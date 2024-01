Legende: Zeigte sich im letzten Jahr kaum mehr öffentlich Sven-Göran Eriksson vor dem Römer Derby zwischen Lazio und der AS Roma im letzten März. Keystone/EPA/ETTORE FERRARI

Niederschmetternde Diagnose für Eriksson

Die schwedische Trainerlegende Sven-Göran Eriksson hat Krebs und nach eigener Aussage nicht mehr lange zu leben. «Es ist die Bauchspeicheldrüse. Man kann es zwar verlangsamen, aber nicht operieren», sagte der 75-Jährige im schwedischen Radio P1 und ergänzte: «Ich weiss, dass ich bestenfalls noch ein Jahr habe, schlimmstenfalls weniger.» Der ehemalige Trainer der englischen Nationalmannschaft hatte sich im Februar des vergangenen Jahres wegen gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bei einer anschliessenden Untersuchung erhielt er die Krebsdiagnose. Eriksson blickt auf eine über 40-jährige Trainerkarriere zurück und stand unter anderem bei Manchester City, AS und Lazio Rom oder Benfica Lissabon an der Seitenlinie.

Dorival Junior als Brasilien-Trainer bestätigt

Brasiliens Fussball-Verband CBF hat am Mittwoch Dorival Junior als neuen Nationaltrainer bestätigt. Der 61-Jährige kommt vom FC Sao Paulo, der den Abschied seines Trainers in Richtung Selecao bereits am Sonntag vermeldet hatte. Dorival folgt auf Fernando Diniz, der nach drei Niederlagen in Folge entlassen wurde.