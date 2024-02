Legende: Das ist es gewesen für ihn Jan Siewert wird bei Mainz der Turnaround nicht mehr zugetraut. Imago Images/Sven Simon

1. Bundesliga: Mainz zieht die Notbremse

Der stark abstiegsbedrohte 1. FSV Mainz 05 trennt sich von Cheftrainer Jan Siewert. Der 41-Jährige übernahm im November 2023 von Bo Svensson, ist bei seinem zweiten Engagement bei den Rheinhessen aber erneut schnell gescheitert. Nach dem interimsmässigen Einstieg erhielt Siewert erst im Dezember einen fixen Vertrag. Gleich in seinem ersten Spiel hatte er den ersten Saisonstieg geholt, in den folgenden 11 Partien gab es bloss noch 6 Remis. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt 4 Punkte. Am Dienstag sollen Captain Silvan Widmer und Edimilson Fernandes den Namen des neuen Übungsleiters erfahren.

2. Bundesliga: HSV entlässt Trainer Walter

Der Hamburger SV hat sich von Tim Walter getrennt. Das gab der Traditionsklub 3 Tage nach dem 3:4 gegen Hannover bekannt. Neben Walter wurden auch seine Assistenten per sofort freigestellt. Wer die Nachfolge an der Elbe antritt und den HSV im 6. Anlauf wieder in die Bundesliga führen soll, steht noch nicht fest. Die Hamburger hatten zuletzt 3 Heimspiele hintereinander verloren und stehen auf Rang 3. Walter, dessen Vertrag noch bis Saisonende lief, war seit Sommer 2021 HSV-Trainer.

