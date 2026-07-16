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Internationale Fussball-News Sion kennt ersten Europacup-Gegner

16.07.2026, 21:51

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Mann in Sportkleidung steht auf einem Fussballfeld.
Legende: Die Vorbereitung auf den Gegner kann beginnen Sion-Trainer Didier Tholot. Freshfocus/Claudio De Capitani

Conference League: Sion trifft auf BATE Borissow

Der FC Sion bekommt es in der 2. Quali-Runde der Conference League mit BATE Borissow zu tun. Der belarussische Cupsieger setzte sich in der 1. Runde gegen den albanischen Vertreter Elbasani nach Penaltyschiessen durch. Nach dem 1:1 im Hinspiel waren im Rückspiel in Borissow in 120 Minuten keine Treffer gefallen. Den entscheidenden Penalty vergab mit Yoan Epitaux ein Schweizer. Der Verteidiger war erst auf diese Saison hin von Xamax zu Elbasani gewechselt. Sion tritt am 23. und 30. Juli gegen Borissow an.

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