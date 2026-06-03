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Internationale Fussball-News Spielmanipulationen: Uefa schliesst aserbaidschanischen Klub aus

03.06.2026, 11:59

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Zwei Fussballspieler im Spiel auf einem Rasenfeld.
Legende: Unsaubere Vergangenheit Der aserbaidschanische Klub Turan Tovuz, hier ein Symbolbild aus einem Testspiel gegen Pogon Szczecin. Imago/Newspix

Conference League: Klub ausgeschlossen

Die Uefa hat den aserbaidschanischen Klub Turan Tovuz von der Teilnahme an der Conference League 2026/27 ausgeschlossen. Grund sei, dass mehrere Spieler im Kader in der Vergangenheit an Matchmanipulationen beteiligt waren. Der Klub gab zu, dass sieben Spieler 2019 vom nationalen Verband gesperrt waren, kündigte aber dennoch Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (TAS) an. Tovuz wäre ein möglicher Gegner von Lugano oder Sion in der 2. Qualifikationsrunde gewesen.

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