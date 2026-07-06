Legende: Wechselt innerhalb der Premier League den Klub Sandro Tonali. Imago Images/Shutterstock/Michael Zemanek

Premier League: Tonali von Newcastle zu Tottenham

Nachdem der Abstieg nur mit Ach und Krach verhindert werden konnte, investiert Tottenham im Sommer weiter grosszügig in Neuzugänge. Für Sandro Tonali überweisen die «Spurs» gemäss Transfermarkt 108 Millionen Euro an Newcastle. Der italienische Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag bis 2032. Vor Tonali hatte Tottenham bereits Mateus Fernandes (99 Mio.) und Jan Paul van Hecke (60 Mio.) für sehr hohe Ablösesummen verpflichtet.

Premier League: Neue Aufgabe für Glasner in der Premier League

Oliver Glasner bleibt nach seinem Abschied von Crystal Palace in der Premier League tätig. Der 51-jährige Österreicher übernimmt das Traineramt bei Nottingham Forest. Über die Vertragslaufzeit machten die «Tricky Trees» keine Angabe. In seinen knapp zweieinhalb Jahren bei Crystal Palace feierte Glasner mit dem Gewinn des FA Cup (2025) und der Conference League (2026) grosse Erfolge. In Nottingham soll er das Chaos beenden, in der Vorsaison beschäftigte der Traditionsklub vier Trainer. Der Abstieg wurde gerade so verhindert.

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