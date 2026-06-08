Legende: Muss seinen Posten räumen Robin van Persie. Keystone/Jose Breton

Eredivisie: Van Persie muss gehen

Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der frühere niederländische Internationale ist gemäss einer Medienmitteilung des Vereins freigestellt worden. Der 42-jährige van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Sein Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt.

Origi hat genug

Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gab der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt. Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.

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