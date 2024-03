Legende: Legt sein Amt nieder Van't Schip. Keystone/AP Photo/Rui Vieira

Eredivisie: Ajax muss auf Trainersuche

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Der aktuelle Chefcoach John van't Schip kündigte vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Zwolle am Ostersonntag an, dass er in der kommenden Spielzeit nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht. Stattdessen werde er in Absprache mit der Klubführung eine andere Funktion innerhalb des Vereins übernehmen. Van't Schip hatte im Oktober die krisengeschüttelte 1. Mannschaft übernommen und das Team vom letzten Tabellenplatz der Eredivisie bis auf Rang 5 geführt.