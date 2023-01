Legende: Musste gegen Dortmund vorzeitig vom Platz Ruben Vargas. IMAGO / kolbert-press

Deutschland: Zwangspause für Vargas

Ruben Vargas fehlt Augsburg «zwei bis drei Wochen». Dies gab Trainer Enrico Maassen vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch bekannt. Beim Schweizer Nationalspieler, der am Sonntag beim 3:4 gegen Dortmund bereits nach 12 Minuten ausgewechselt werden musste, wurde ein Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein diagnostiziert. «Ruben ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns und war in Topverfassung, das ist bitter für ihn und uns», sagte Maassen.

