Brasilien: Copa America ohne Superstar Neymar

Der brasilianische Nationalspieler Neymar wird aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht an der Copa America im kommenden Juni und Juli in den USA teilnehmen können. Nach der Operation, der sich der 31-Jährige im November unterzogen hat, seien mindestens neun Monate Rehabilitation nötig, teilte der brasilianische Mannschaftsarzt mit. Der in Saudi-Arabien für Al-Hilal spielende Neymar hatte sich Mitte Oktober bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in Montevideo im Qualifikationsspiel für die WM 2026 einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen.