Deutschland: Völler wird Sportchef

Rudi Völler wird ab Februar Sportchef der deutschen Nationalmannschaft. Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) folgte der Empfehlung des externen Expertenrats. Der 62-Jährige wird damit Nachfolger von Oliver Bierhoff, von dem sich der DFB nach dem Vorrundenaus bei der WM in Katar getrennt hatte. Völler, Weltmeister von 1990 und bis Ende letzter Saison Geschäftsführer bei Leverkusen, hatte das Nationalteam 2000 als Trainer übernommen und 2 Jahre später in den WM-Final geführt.

02:45 Video Archiv: Rudi Völler feiert seinen 60. Geburtstag Aus Sport-Clip vom 13.04.2020. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Saudi-Arabien: Messi schlägt Ronaldo

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben den Zuschauern in Riad in ihrem wohl letzten Aufeinandertreffen die erwartete Show geliefert. Beim PR-Match zwischen einer Auswahl der saudischen Topklubs Al-Hilal und Ronaldos Arbeitgeber Al-Nassr und Messis Paris St. Germain trugen sich beide Superstars in die Torschützenliste ein. Am Ende gewann das französische Starensemble mit 5:4. Der argentinische Weltmeister Messi traf bereits in der 3. Minute zur Führung für PSG. Ronaldo glich die Partie bei seinem Debüt auf saudischem Boden zweimal aus. Nach etwas mehr als 60 Minuten wurden beide Ikonen dann ausgewechselt.