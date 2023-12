Legende: Wird am Mittwoch operiert Alexia Putellas. imago images/NurPhoto

Frauen-Fussball: Putellas wird am Knie operiert

Die spanische Weltmeisterin Alexia Putellas muss sich an ihrem lädierten Knie operieren lassen. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, werde sich die Mittelfeldspielerin an diesem Mittwoch einer Arthroskopie unterziehen. Danach werde man wissen, wie lange die 29-Jährige ausfalle und wie es weitergehe. Die zweifache Weltfussballerin hatte sich im Sommer 2022 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und dann die EM in England verpasst. Erst im Vorfeld der diesjährigen Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland war Putellas zurückgekehrt.