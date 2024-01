Legende: Bald wieder für den BVB am Ball Jadon Sancho, hier im Revierderby auf Schalke im Februar 2021, das der BVB mit 4:0 gewann. imago images/Poolfoto

Bundesliga: BVB leiht Sancho aus

Jadon Sancho kehrt leihweise für ein halbes Jahr zu Borussia Dortmund zurück. Bereits von 2017 bis 2021, ehe er für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte, spielte er für den BVB. In 137 Pflichtspielen gelangen ihm sagenhafte 114 Skorerpunkte. Nach seinem Wechsel zu Manchester United konnte er nicht an die Leistungen und Zahlen beim BVB anknüpfen. In dieser Saison kommt der englische Nationalspieler (23 Länderspiele) auf nur drei Teileinsätze für die «Red Devils». Darauf zerstritt er sich mit United-Trainer Erik ten Hag und figurierte deshalb seit September nicht mehr in dessen Kader.

00:57 Video Archiv: Jadon Sancho: Das BVB-Wunderkind wird 20 Aus Sport-Clip vom 25.03.2020. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Dorival Junior als Brasilien-Trainer bestätigt

Brasiliens Fussball-Verband CBF hat am Mittwoch Dorival Junior als neuen Nationaltrainer bestätigt. Der 61-Jährige kommt vom FC Sao Paulo, der den Abschied seines Trainers in Richtung Selecao bereits am Sonntag vermeldet hatte. Dorival folgt auf Fernando Diniz, der nach drei Niederlagen in Folge entlassen wurde.