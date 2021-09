Legende: Bejubelt sein Siegtor Denis Zakaria. imago images

Deutschland: Zakaria figuriert in der Top 11

Zum 2. Mal überhaupt hat es Denis Zakaria beim deutschen Fussball-Magazin Kicker in die Elf des Spieltags geschafft. Der Schweizer Internationale erzielte am Wochenende das einzige Tor beim Heimsieg von Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund. Für seinen Auftritt am 6. Bundesliga-Spieltag erhielt der 24-Jährige die Note 1,5. Auch bei der Sportschau wurde Zakaria in der Top 11 berücksichtigt.

Audio Trainer Rose verliert mit Dortmund bei der Rückkehr nach Gladbach (ARD-Audio; Autor: Ulli Schäfer) 02:02 min abspielen. Laufzeit 02:02 Minuten.

Italien: Zwei verletzte Stürmer bei Juve

Juventus Turin hat nach dem 3:2-Sieg am Sonntag in der Serie A gegen Sampdoria Genua zwei Ausfälle zu beklagen. Neben dem Argentinier Paulo Dybala hat sich auch dessen spanischer Sturmpartner Alvaro Morata im Heimspiel verletzt. Beide werden wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel das Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger Chelsea und das Derby am Samstag gegen Torino verpassen. Es wird erwartet, dass sie nach der Nationalmannschaftspause Mitte Oktober wieder mittun können.

Italien: Ibrahimovic fällt auch gegen Atletico aus

Zlatan Ibrahimovic fehlt der AC Milan wegen einer Achillessehnenreizung auch am Dienstag in der Champions League gegen Atletico Madrid. Dies teilte Trainer Stefano Pioli auf der Pressekonferenz am Montag mit. Ein Comeback nach der Länderspielpause sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario, sagte Pioli. Ibrahimovic spielte in dieser Saison erst 30 Minuten. Nachdem der Schwede zu Beginn der Spielzeit wegen einer Knie-Operation ausgefallen war, plagen ihn seit seinem einzigen Einsatz am 12. September die Achillessehnenprobleme.