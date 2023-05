Legende: Am Ziel Steven Zuber darf sich über den griechischen Meistertitel freuen. imago images/ANE Edition

Griechenland: Zubers AEK Athen am Ziel

Steven Zuber feiert mit AEK Athen den Meistertitel in Griechenland. Der Schweizer Internationale war am 4:0-Heimsieg gegen Volos zum Saisonabschluss mit einem Tor und einem Assist beteiligt. Für Zuber ist es der zweite Meistertitel nach jenem, den er 2014 mit ZSKA Moskau in Russland gewonnen hat. Für AEK Athen ist es der 13. Meistertitel. Der zweite Schweizer in Griechenlands Topliga, Pajtim Kasami, beendete die Saison mit Olympiakos Piräus auf dem 3. Rang.

Niederlande: Feyenoord ist Meister

Feyenoord Rotterdam sicherte sich in der drittletzten Runde mit dem 3:0-Heimsieg gegen Go Ahead Eagles den 16. Meistertitel. Für die Rotterdamer ist es der zweite Meistertitel in diesem Jahrhundert nach jenem von 2017. Zuletzt hatte Ajax Amsterdam dreimal den Titel gewonnen.

02:07 Video Platzsturm und Petarden nach Abstiegsfrust in Groningen Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

U17-EM: Schweizerinnen starten mit Sieg

Die Schweiz ist mit einem klaren Sieg in die U17-EM der Frauen gestartet. Die Schweizerinnen schlugen Gastgeber Estland gleich mit 4:0. Leela Egli eröffnete das Skore in der 39. Minute. Emanuela Pfister, Anja Klingenstein und Nathalie Widmer erhöhten in der 2. Halbzeit. Im 2. Spiel der Gruppe A schlug Spanien Deutschland mit 2:0.