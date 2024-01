Legende: Verletzte sich bei einem Tackling Manuel Akanji. Keystone/Dave Thompson

FA Cup: Akanji muss verletzt runter

Manuel Akanji musste im englischen Cup am Sonntag früh vom Platz. Der Nati-Verteidiger verletzte sich in der Drittrunden-Partie gegen den Zweitligisten Huddersfield in der 14. Minute. Nach einem mit Gelb bestraften, schmerzhaften Tackling konnte Akanji noch einige Minuten weiterspielen, ehe er sich auswechseln liess. Ohne den Winterthurer, aber mit dem erstmals seit Mitte August wieder fitten Kevin de Bruyne, gewann der Titelverteidiger problemlos 5:0. Im Topspiel der 3. Runde bezwang Liverpool Arsenal auswärts mit 2:0. Ein Eigentor von Jakub Kiwior (80.) und Luis Diaz (90.+5) liessen den Tabellenführer der Premier League jubeln.

Serie A: Juve dreht Spiel in Überzahl

Juventus Turin bleibt Leader Inter Mailand dank eines 2:1-Sieges bei der abstiegsgefährdeten US Salernitana auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri drehte einen 0:1-Rückstand in Überzahl und kommt bis auf 2 Punkte an den Tabellenführer ran. Milan gewann bei Empoli mit 3:0 und liegt weiterhin auf dem 3. Rang. Derweil befindet sich Napoli weiter auf Formsuche. Der Meister kassierte beim FC Turin eine 0:3-Niederlage.