Die 12 europäischen Teilnehmer an der ersten Fifa-Klub-WM mit 32 Teams im Sommer 2025 stehen nach den Viertelfinals der Champions League fest.

Dank Arsenals Out gibt's für RB Salzburg 50 Millionen Euro

Weil Arsenal an Bayern München scheiterte, löste RB Salzburg als letzter europäischer Klub das Ticket fürs Finalturnier in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025). Qualifiziert sind die Champions-League-Sieger der letzten 3 Saisons (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) plus aufgrund des Uefa-Rankings aus der Champions League Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, Porto, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Atletico Madrid und RB Salzburg.

Berücksichtigt wurden für die Klub-WM einzig die Ergebnisse in der Champions League seit 2020. Dieses Ranking unterscheidet sich vom Koeffizienten-Ranking aller Klubs, in dem beispielsweise der FC Basel (36.) vor Salzburg (40.) rangiert.

Klar ist, dass der neue Fifa-Anlass markante Auswirkungen auf die Landesmeisterschaften zeitigen wird. Salzburg beschert die Teilnahme ein Geldregen in bisher nie dagewesenem Ausmass. Allein die Start-Gage soll sich im Bereich von 50 Millionen Euro bewegen – also über dem Jahresbudget der übrigen österreichischen Bundesligisten.