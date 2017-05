Last-Minute-Remis hält HSV alle Optionen offen

Die Relegation schien schon besiegelt, als Pierre-Michel Lasogga für den HSV auf Schalke noch zum 1:1 ausglich. Ingolstadt steigt ab, Bayern gewinnt einen Wahnsinns-Spitzenkampf in Leipzig mit 5:4.

Ingolstadt steigt nach einem 1:1 in Freiburg ab

Für den Relegationsplatz kommen noch 4 Teams in Frage

Dortmund und Hoffenheim werden sich am letzten Spieltag ein Fernduell um die direkte CL-Quali liefern

Ein Quartett streitet sich noch um 2 Europa-League-Plätze

Ausserdem: Mit Steven Zuber (Hoffenheim) und Haris Seferovic (Frankfurt) reihen sich 2 Schweizer unter die Torschützen

Abstiegskampf

Lange sah es auf Schalke danach aus, als müsste der HSV einmal mehr den Gang in die Relegation antreten. Dank einem Last-Minute-Tor von Pierre-Michel Lasogga, der den HSV mit seinem Tor in der Relegation 2014 in Fürth schon einmal vor dem Abstieg gerettet hat, dürfen die Norddeutschen weiter auf den direkten Klassenerhalt hoffen.

Am letzten Spieltag kommt es zum Endspiel gegen Wolfsburg, das seinerseits nach einem 1:1 zuhause gegen Mönchengladbach ebenfalls noch Punkte braucht, um sich vorzeitig zu retten. Ausserdem müssen Augsburg und Mainz noch zittern. Leverkusen schaffte den Klassenerhalt dank einem 2:2 im Derby gegen Köln, während Ingolstadt nach einem 1:1 in Freiburg absteigt.

Die letzte Runde: HSV-Wolfsburg, Köln-Mainz, Hoffenheim-Augsburg

Zusatzinhalt überspringen Weigl fällt verletzt aus Für Julian Weigl ist die Saison beendet. Der defensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erlitt am Samstag in Augsburg (1:1) einen Bruch des rechten Sprunggelenks und wird drei bis vier Monate lang ausfallen.

Europacup

Hoffenheim hielt dank einem 5:3-Sieg in Bremen die Hoffnungen aufrecht, doch noch den direkten Sprung in die Champions League zu schaffen. Steven Zuber traf mit einem Flachschuss in die weite Ecke zum zwischenzeitlichen 3:0. Dortmund kam in Augsburg (ohne Marwin Hitz, Hüftprobleme) nicht über ein 1:1 hinaus.

4 Teams streiten sich um die 2 Plätze in der Europa League. Hertha BSC und Freiburg haben es in der eigenen Hand, Köln und Bremen müssen am letzten Spieltag noch Punkte gutmachen.

Die letzte Runde: Dortmund-Bremen, Hoffenheim-Augsburg, Köln-Mainz, Hertha-Leverkusen, Bayern-Freiburg.

Bayern in extremis

Was für ein Spitzenkampf in Leipzig: Bis zur 84. Minute führte das Heimteam mit 4:2, ehe Robert Lewandowski, David Alaba und Arjen Robben die Partie noch drehten. Die letzten beiden Treffer der Bayern fielen in der Nachspielzeit.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 13.05.2017, 17:40 Uhr.