Nach der WM begannen einige Stars ihren Karriereherbst in den USA. Mit gemischten Resultaten.

Legende: Debüt nicht nach Wunsch geglückt Robert Lewandowski im Trikot von Chicago Fire. IMAGO / Icon Sportswire

Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt in der MLS mit Chicago Fire gegen Inter Miami verloren. Der 37-jährige Stürmerstar unterlag mit seinem neuen Team 2:3. Lewandowski wurde nach 63 Minuten ausgewechselt. «Im Fussball hat man nie vom ersten Tag an alles im Griff», sagte der Pole nach der Partie. Der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suarez traf für Miami doppelt.

Griezmann und Son treffen

Ein starkes Debüt für seinen neuen Arbeitgeber gelang Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuerte ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San Jose Earthquakes um den früheren deutschen Nationalspieler Timo Werner bei.

Seinen zweiten Treffer im zweiten Spiel erzielte Heung-Min Son. Der frühere Tottenham-Akteur netzte beim 3:1 seines LAFC gegen Real Salt Lake ein.