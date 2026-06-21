Der Nati-Stürmer kehrt ins Oberhaus zurück. Nach einer starken Saison bei Düsseldorf schliesst er sich Werder Bremen an.

Legende: Geht fortan für Werder Bremen auf Torejagd Cedric Itten. Imago Images/Laci Pereniy

Transfer während der WM: Bundesligist Werder Bremen hat Nati-Stürmer Cedric Itten für die kommende Saison verpflichtet. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem 29-Jährigen machte Werder in seiner Mitteilung keine Angaben.

Itten spielte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf. Seine 15 Saisontore konnten den Zweitliga-Abstieg der Rheinländer aber nicht verhindern. Sein Vertrag in Düsseldorf hat für die 3. Liga keine Gültigkeit mehr. Somit konnte er ablösefrei zu Bremen wechseln. In der Hinrunde der Saison 2021/22 hatte der Basler bereits für Greuther Fürth in der 1. Bundesliga gespielt

Den Trainer kennt er bereits

«Werder ist ein grosser Traditionsverein und die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr gut», wird Itten zitiert. «Auch der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super. Danach war für mich schnell klar, dass ich das machen möchte.» Nach Ittens Wechsel im vergangenen Sommer von YB nach Düsseldorf arbeiteten beide bis Thiounes Freistellung als Fortuna-Trainer im Oktober zusammen.

«Er ist ein grosser, körperlich robuster Strafraumstürmer, der Bälle behaupten und festmachen kann und der weiss, wo das Tor steht», beschrieb Thioune die Qualitäten des Offensivspielers. An der WM kam Itten beim 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina kurz vor Schluss in die Partie.