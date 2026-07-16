Legende: Nimmt einen Klubwechsel vor Aurèle Amenda. imago images/steinsiek.ch

Der Schweizer WM-Teilnehmer Aurèle Amenda hat einen neuen Klub. Der 22-Jährige schliesst sich Coventry City an. Der von Frank Lampard gecoachte Klub schaffte letzte Saison nach 25 Jahren die Rückkehr in die Premier League.

Amenda kam seit 2024/25 auf 42 Pflichtspiele für Frankfurt, darunter 5 in der Champions League. Für die Nati gelangte er an der WM in Nordamerika nicht zum Einsatz. Coventry zahlt laut englischen Medienberichten rund 18 Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.

«Wir bedanken uns bei Aurèle für seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt. Er hat sich jederzeit professionell verhalten und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt», sagte Sportvorstand Markus Krösche. Amenda erhält bei Coventry nach Auskunft des Klubs einen «langfristigen» Vertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Das Arbeitspapier bei Frankfurt hätte noch bis 2029 Gültigkeit gehabt.