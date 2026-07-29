Nati-Verteidiger Eray Cömert setzt seine Karriere in der Serie A fort. Er wechselt zum FC Torino.

Legende: Ab sofort in Italien aktiv Eray Cömert. IMAGO / STEINSIEK.CH

Nach Ablauf seines Vertrags war Eray Cömert seit Anfang Juli vereinslos gewesen. Nun hat er einen neuen Klub gefunden. Der 28-jährige Schweizer Internationale spielt in Zukunft für Torino, wie der Turiner Klub am Mittwochabend bekanntgab. In der letzten Saison der Serie A belegte Torino am Ende den 12. Platz.

Der Verteidiger hatte im Winter 2022 von Basel nach Spanien zu Valencia gewechselt. Je eine Saison spielte er seither leihweise auch für Nantes und Valladolid.

Ein Einsatz an der WM

An der WM in Nordamerika stand Cömert im Schweizer Aufgebot, kam dabei aber erst beim bitteren Viertelfinal-Out gegen Argentinien zum Einsatz. Der 28-Jährige war für die Verlängerung eingewechselt worden.

Dabei hatte er Ricardo Rodriguez ersetzt. Rodriguez war auch der letzte Schweizer, der für Torino gespielt hatte. Insgesamt ist Cömert der siebte Schweizer in Diensten Torinos.