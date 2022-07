Legende: Verpasst die EM auf bittere Art und Weise Die spanische Weltfussballerin Alexia Putellas. IMAGO / Insidefoto

Spanien: Spielmacherin Putellas fällt für die EM aus

Das spanische Frauen-Nationalteam muss an der am Mittwoch beginnenden Women's EURO auf seine Spielmacherin verzichten. Alexia Putellas verletzte sich im Training am linken Knie. Am Abend teilte der spanische Verband mit, dass sich die 28-Jährige vom FC Barcelona einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Für die Spanierinnen ist der Ausfall von Putellas ein Schock. Die offensive Mittelfeldspielerin ist Rekordspielerin ihres Landes und hat seit Mai 2019 keines der jüngsten 33 Länderspiele verpasst. An der EURO hätte sie einer der grossen Stars werden und mit ihrem Team um den Titel spielen sollen. Nun fällt sie voraussichtlich 6 Monate aus.

01:29 Video Spanien bei der Vorbereitung auf die EURO Aus Sport-Clip vom 05.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Deutschland: Däbritz klagt über muskuläre Probleme

Der Einsatz von Sara Däbritz beim EM-Auftakt von Deutschland gegen Dänemark ist aufgrund von leichten muskulären Problemen fraglich. 3 Tage vor dem ersten Gruppenspiel konnte Co-Trainerin Britta Carlson immerhin leichte Entwarnung geben: «Ziel ist, dass sie am Mittwoch trainieren kann.» Danach werde man schauen, ob es für das Startspiel reicht.