Legende: Ihre EM-Teilnahme steht auf der Kippe Alexia Putellas. IMAGO / Insidefoto

Spanien: Putellas verletzt sich im Training

Das spanische Frauen-Nationalteam hat am Dienstag einen Schockmoment erlebt. Leaderin Alexia Putellas verletzte sich im Training am linken Knie, wie der spanische Verband mitteilte. Wie schwerwiegend die Blessur der letztjährigen Gewinnerin des Ballon d'Or ist, werden weitere Untersuchungen des medizinischen Personals zeigen. Spanien zählt an der EURO in England – vor allem auch wegen Putellas – zum erweiterten Kreis der Titel-Favoriten. Das erste Gruppenspiel bestreitet Spanien am Freitag gegen Finnland.

01:29 Video Spanien bei der Vorbereitung auf die EURO Aus Sport-Clip vom 05.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Deutschland: Däbritz klagt über muskuläre Probleme

Der Einsatz von Sara Däbritz beim EM-Auftakt von Deutschland gegen Dänemark ist aufgrund von leichten muskulären Problemen fraglich. 3 Tage vor dem ersten Gruppenspiel konnte Co-Trainerin Britta Carlson immerhin leichte Entwarnung geben: «Ziel ist, dass sie am Mittwoch trainieren kann.» Danach werde man schauen, ob es für das Startspiel reicht.