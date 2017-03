Niederlechner schiesst Frankfurt ab

Frankfurt bleibt auf Tabellenplatz 6 kleben. Gegen den SC Freiburg setzte es eine 1:2-Niederlage ab. Bei der Eintracht sass Haris Seferovic nach seiner Tätlichkeit das zweite Spiel seiner Sperre ab.

Zunächst lief es Eintracht Frankfurt wie am Schnürchen. Bereits in der 11. Minute brachte Branimir Hrgota die Hausherren in Front. Der Führungstreffer des Schweden wurde aber bereits 13 Minuten später beantwortet. Florian Niederlechner glich für die Gäste aus Freiburg aus.

Der Torhunger des 26-Jährigen war damit aber noch nicht gestillt. In der 59. Minute traf er erneut und sicherte seinen Farben so den Auswärtssieg. Für die Frankfurter, bei denen Haris Seferovic seine zweite von drei Spielsperren absass und Shani Tarashaj in der 74. Minute eingewechselt wurde, war es die vierte Niederlage in Folge.