Nur Remis für Real – Messi brilliert mit Hattrick

Real Madrid hat zum 2. Mal in Folge zuhause Punkte abgegeben. Barcelona blieb dank Lionel Messi weiter makellos. In Frankreich schickte Nizza Monaco gleich mit 4:0 nach Hause.



Meister Real Madrid spielt gegen den Aufsteiger nur Remis

Lionel Messi ebnet Barcelona mit einem Hattrick den Weg zum Sieg

In Frankreich überfährt Nizza Meister Monaco

Levante trat mit einer massierten Abwehr an, die nur Lucas Vazquez in der 36. Minute überwinden konnte. Er brauchte die Kugel nach einem abgeklatschten Ramos-Kopfball nur einzuschieben. Toni Kroos traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten.

Marcelos Tag zum Vergessen

Ivi hatte den Aussenseiter in der 12. Minute nach einem weiten Einwurf in Führung gebracht und dabei Marcelo sehr schlecht aussehen lassen. Endgültig ein Tag zum Vergessen wurde es für den brasilianischen Verteidiger, als er kurz vor Schluss mit einer roten Karte wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde.

Messis Jubeltag

Makellos ist dagegen die Bilanz des Real-Dauerrivalen FC Barcelona. Mit einem Hattrick ebnete Lionel Messi Barça den Weg zum klaren 5:0-Derbysieg gegen Espanyol. Der Argentinier traf in der 26., 35. und 67. Minute. In den Schlussminuten erhöhten Gerard Piqué und Luis Suarez. Barcelona führt die Tabelle mit 9 Punkten aus 3 Spielen und 9:0 Toren souverän an.

Kräftiges Ausrufezeichen von Nizza gegen den Meister

Das Team von Lucien Favre gab in der Ligue 1 ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Nizza bezwang am 5. Spieltag Meister Monaco 4:0. Mario Balotelli zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

Der Italiener verwertete in der 6. Minute einen Foulpenalty zur Führung und erhöhte nach einer Stunde sträflich allein gelassen auf 3:0. Dazwischen hatte Alassane Pléa das 2:0 (18.) markiert. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Ignatius Ganago nach einem Konter.

