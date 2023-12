Legende: Unzufrieden Fabian Schär schubst die jubelnden Forest-Akteure Chris Wood (Nr. 11) und Morgan Gibbs-White weg. Imago/News Images

Newcastle United schlittert in der Premier League in eine Krise. Das Team von Fabian Schär unterlag Nottingham Forest trotz 1:0-Führung mit 1:3 und kassierte die 2. Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten in Folge.

Mann des Spiels war ausgerechnet der letztjährige Newcastle-Akteur Chris Wood. Der Neuseeländer erzielte zwischen der 45. und 60. Minute alle drei Tore für die Gäste. Für Nottingham war es der 1. Sieg unter dem neuen Coach Nuno Espirito Santo.

Liverpool macht Druck

Liverpool hat dank eines 2:0-Auswärtssieg bei Burnley (mit Zeki Amdouni) zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobert. Ein frühes Tor durch Darwin Nunez (6.) sowie ein spätes durch Diogo Jota (90.) reichten für den Sieg, wobei die «Reds» Chancen für zahlreiche weitere Treffer gehabt hätten. Zwei Tore wurden auch vom VAR nachträglich aberkannt.

Legende: Keine Punkte am Boxing Day Für Zeki Amdouni (mitte). KEystone/AP Photo/Jon Super

Am späteren Abend steht mit Aston Villa (bei Manchester United) noch ein weiterer Spitzenklub im Einsatz.