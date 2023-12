Legende: Unzufrieden Fabian Schär schubst die jubelnden Forest-Akteure Chris Wood (Nr. 11) und Morgan Gibbs-White weg. Imago/News Images

Newcastle United schlittert in der Premier League in eine Krise. Das Team von Fabian Schär unterlag Nottingham Forest trotz 1:0-Führung mit 1:3 und kassierte die 2. Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten in Folge.

Mann des Spiels war ausgerechnet der letztjährige Newcastle-Akteur Chris Wood. Der Neuseeländer erzielte zwischen der 45. und 60. Minute alle drei Tore für die Gäste. Für Nottingham war es der 1. Sieg unter dem neuen Coach Nuno Espirito Santo. Newcastle droht auf den 9. Tabellenrang zurückzufallen.

Am Abend stehen am traditionellen «Boxing Day»-Spieltag der Premier League die Spitzenklubs Liverpool (bei Zeki Amdounis Burnley) und Aston Villa (bei Manchester United) im Einsatz.