Legende: Geht der Steigerungslauf weiter? Urs Fischer. imago images/Matthias Koch

41, 50, 57: Dies waren der Reihe nach die Punkte-Erträge, die Union Berlin unter Trainer Urs Fischer in seinen ersten 3 Saisons in der 1. Bundesliga einfuhr. Nach 15 von 34 Runden stehen die Berliner bei 27 Punkten. Rechnet man den Schnitt hoch, wären es Ende Saison 61.

Nach den Strapazen des Herbstes, zu denen auch ein volles Programm in der Europa League zählte, wirkten das Team vor der Winterpause kraftlos. Aus den letzten drei Meisterschaftsspielen schaute nur ein Punkt heraus.

Ryerson an BVB verloren

Urs Fischer machte keinen Hehl daraus, dass ihm die gut zweimonatige Winterpause sehr gelegen kam. Bei der Wiederaufnahme der Meisterschaft spielt Union am Samstag zuhause gegen das 11.-platzierte Hoffenheim. Danach folgt eine englische Woche mit Auswärtsspielen gegen Bremen und Stadtrivale Hertha.

Audio Breitenreiter: «Müssen kühlen Kopf bewahren» (ARD, Uwe Castner) 00:51 min Bild: imago/Avanti abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Mit dem Norweger Julian Ryerson hat Union diese Woche noch einen Leistungsträger an Dortmund verloren. Fischer ist also gefordert, will er Platz 5 in der Tabelle (vor namhaften Teams wie dem BVB, Gladbach oder Leverkusen) verteidigen.